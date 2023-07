Schnittlauchöl Die Schnittlauch-Saison verlängern

Zutaten:

Zubereitung Schnittlauchöl:

Das Öl in einem Topf vorsichtig auf 60 Grad erwärmen. Währenddessen den Schnittlauch grob schneiden, in einen starken Hochleistungsmixer geben, das warme Speiseöl dazugeben, etwa 2 Minuten lang mixen.

Über ein feines Sieb in ein Gefäß laufen lassen. Wirklich nur ablaufen lassen, nicht durchdrücken. Dann das Gefäß in ein Eiswasserbad stellen. Das sorgt dafür, dass das Öl schnell herunterkühlt und seine schöne grüne Farbe behält.

Wie lange hält sich selbst gemachtes Schnittlauchöl?

In ein kleines Fläschchen füllen und sofort benutzen oder verschenken. Das Schnittlauchöl hält so leider nur etwa zwei Wochen. Aber Sie können das Schnittlauchöl auch in eine Box zum Einfrieren geben. Dann wird sich das Wasser und Trübstoffe unten absetzen und gefrieren, und das reine Öl darüber lässt sich portionsweise abschöpfen und ist etwas länger haltbar.