Schmutzige Fenster Vögel Fliegen Vögel weniger gegen ungeputzte Fenster?

"Wenn es draußen hell ist, zum Beispiel an so einem schönen Julitag, dann spiegelt sich die Umgebung in den Glasscheiben. Der Vogel erkennt die Glasscheibe nicht, sondern sieht darin nur die Reflexion der Umgebung: Da steht dann zum Beispiel ein Baum im Garten. Der Vogel sieht diesen Baum in den Fensterscheiben und möchte dort Zuflucht suchen, wird quasi von dieser Spiegelung angelockt und kollidiert stattdessen mit der Scheibe."