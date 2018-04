Landkreis Kitzingen Scheune niedergebrannt – sechs Verletzte

Beim Vollbrand einer Scheune mitten im Dettelbacher Ortsteil Euerfeld (Lkr. Kitzingen) sind am Samstagvormittag sechs Menschen verletzt worden. Durch das Feuer wurden auch mindestens vier umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Am Samstag um 11.15 Uhr hatten zwei Jungs im Alter von sechs und sieben Jahren den Brand bemerkt und ihre Eltern alarmiert. 120 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis rückten zu dem Feuer mitten im Wohngebiet an. Durch die Bewässerung der Dächer konnten sie ein Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch wurden mindestens vier umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem zur Scheune zugehörigen Wohnhaus wurde der Vorbau massiv beschädigt. Die Scheune stürzte teilweise ein.

Sechs Menschen wurden durch eine Rauchgasvergiftung verletzt, darunter auch einer der Feuerwehrmänner. Die Gesamtschadenshöhe liegt laut ersten Schätzungen der Polizei voraussichtlich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 4 57-17 32 zu melden.