Saunahut Darum trägt man Saunahüte

Finnen und Schweden tragen in der Sauna oft einen Hut aus Filz oder Leinen. Wenige Saunagänger und Saunagängerinnen in Deutschland tun das mittlerweile auch. Einen Hut auf den Kopf setzen beim Schwitzen. Was soll das bringen? Maximilian Haag, Saunameister aus Deggendorf, erklärt, wieso eine Kopfbedeckung in der Sauna sinnvoll ist: "Der Kopf ist exponierteste Stelle am Körper und meist eben auch an der höchsten Stelle. Weiter oben in der Sauna sind die Temperaturen am heißesten. Wird der Kopf von der Hitze angegriffen, wirkt sich das auf das Wohlbefinden aus und deswegen schützen viele Saunagänger ihren Kopf mit einem Hut. Sie fühlen sich damit in der Sauna wohler."