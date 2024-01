Sauce Tartare Was ist der Unterschied zwischen Sauce Tartare und Remoulade

Sauce Tartare ist eine klassische französische Sauce, die häufig als Begleitung zu Fischgerichten, Meeresfrüchten oder Fleisch serviert wird. Die Basis dieser köstlichen Sauce besteht in der Regel aus einer Mayonnaise und hartgekochtem Eigelb, in die fein gehackte Lauchzwiebeln und Kräuter wie Schnittlauch eingearbeitet werden. Zudem können gehackte Essiggurken, Kapern oder auch Knoblauch enthalten sein. Diese Zutaten verleihen der Sauce Tartare ihren charakteristischen Geschmack und eine geschmeidige Textur.

Unterschied Sauce Tartare und Remouladensauce

Im Vergleich dazu gibt es die Remoulade, eine ähnliche Sauce, die oft mit der Sauce Tartare verwechselt wird. Der Hauptunterschied zwischen den beiden besteht in den Zutaten und ihrer Zubereitung. So wird für die Remoulade rohes Eigelb in der Basis verwendet. Auch enthält die Remoulade oft zusätzliche Bestandteile wie Senf und saure Sahne, was zu einer etwas würzigeren und cremigeren Konsistenz führt. Während beide Saucen in der französischen Küche ihre Wurzeln haben und ähnliche Verwendungszwecke haben, bieten sie durch ihre jeweiligen Variationen unterschiedliche Geschmackserlebnisse.