Eine Melodie, die Kindheitsträume weckt Warum die Sandmännchen-Melodie in Gefahr ist

Kaum etwas ist so persönlich und emotional, wie Erbstücke von Oma und Opa. Die persönlichen Erinnerungen und das Gefühl dahinter sind unbezahlbar.

Aber Anne Wöhner hat bei sich im Esszimmer etwas, das es so definitiv nur einmal gibt. Ihr Opa war der Komponist Wolfgang Richter , der die berühmte Sandmännchen-Melodie erfunden hat. Und die Original-Noten des Stücks liegen nun bei seiner Enkelin zu Hause.

Die Geschichte der Sandmännchen-Melodie

Wie dieses berühmte Musik-Stück überhaupt entstand, ist wirklich kurios. Die Melodie wurde per Telefon innerhalb von 3 Stunden komponiert.1959 bekam Annes Opa einen Anruf vom DDR-Fernsehen:

"Der Text wurde meinem Großvater damals von der Redakteurin durchs Telefon diktiert. Und dann bekam er den Auftrag, dass er doch dazu eine schöne Melodie komponieren soll. Da hat er sich dann hingesetzt. Und tatsächlich, nach drei Stunden hat er die Melodie an den Sender zurückgespielt."

Erinnerung an Opa

"Die Partitur hat natürlich für mich einen sehr emotionalen Wert. Wir haben damals immer viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und mein Großvater hat am Flügel Musik und Walzer gespielt. Wir haben dazu getanzt. Und daher sind da sehr viele schöne Kindheitserinnerungen dran geknüpft. Aber nichtsdestotrotz nagt der Zahn der Zeit. Und es verblasst leider sehr. Und inzwischen kann man es eben kaum noch lesen."

Wer kann die Noten retten?

Deshalb hat Bayern 1 alle Hebel in Bewegung gesetzt und einen Restaurator ausfindig gemacht. Werner Obermeier aus Rottenburg an der Laaber ist Buchrestaurator und nimmt sich der Sache an. Damit können die Noten und somit die schönen Erinnerungen von damals gerettet werden.