Samurai-Wespe Hilfe für Obstbauern - erstmals wurde eine Samurai-Wespe in Deutschland nachgewiesen

"Die Samurai-Wespe ist für die meisten Menschen kaum als Wespe zu erkennen. Für die meisten Menschen ist eine Wespe das, was immer auf dem Kuchen klebt. Diese Wespe ist eine Schlupfwespe und die ist ganz, ganz winzig klein, nur zwei Milimeter, an der ist nichts Gefährliches dran. Sie ist asiatischer Herkunft und legt sich mit einem sehr viel größeren Gegner an, nämlich mit einer Pflanzenwanze, die die Hauptbeute darstellt für ihre Vermehrung - und vielleicht ist das der Grund, wieso sie einen so schönen Namen trägt."