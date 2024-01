Salzzitronen Rezept Zwei Rezepte für Salzzitronen

Zwei Möglichkeiten Salzzitronen einzulegen:

Zuerst ritzt man die Zitronen ein, sodass die Oberflächen aufgebrochen sind. In ein Einmachglas füllt man etwas grobes Meersalz, setzt dann eine Zitrone hinein, bedeckt diese wieder mit Meersalz und schichtet weiter bis das Glas voll ist. Wichtig ist, dass auch die oberste Zitrone komplett mit dem Salz abgedeckt ist. Dann schließt man das Glas und lagert es für etwa ein Jahr bei Kellertemperatur. Das Meersalz zieht den Saft aus den Zitronen und dringt zeitgleich dabei in die Zitrone ein – so wird die Schale verzehrbar gemacht.