Roboterhose Diese Hose hilft beim Laufen

Eine Hose, die Menschen beim Gehen unterstützt

Roboterhose zum Mitnehmen

Natalie Gierden, die gemeinsam mit einem größeren Team an der TUM zur robotischen Hose forscht, beschreibt die Erfindung eher wie weiche Kleidung, nicht wie ein starres Gerüst. Ein Teil wird an den Oberschenkeln angebracht und mit einem am Oberkörper sitzenden Gurt verkabelt. Das Gerät lässt sich problemlos in einem Rucksack transportieren. Wie das aussieht, können Sie oben im Bild sehen.