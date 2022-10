Ring entfernen So kriegen Sie den Ring vom Finger ab

Für diesen Trick, um den Ring abzubekommen, benötigen Sie entweder einfache Zahnseide oder einen Faden in der Länge von etwa 20 cm. Führen Sie den Faden oder die Zahnseide unter dem Ring hindurch. Nun wird der Finger bis zum Mittelgelenk (meist die dickste Stelle des Fingers) eng damit umwickelt.



Dann im letzten Schritt den Faden oder die Zahnseide langsam am unteren Ende in einer um den Finger kreisenden Bewegung nach oben ziehen und den festsitzenden Ring so vom Finger lösen, bis er sich gut abziehen lässt.