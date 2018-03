Überraschung im Handgepäck Riesenkrabbenspinne im Flieger nach München entdeckt

Auf dem Rückflug von Australien nach München hat ein Paar eine schockierende Entdeckung gemacht: Die beiden entdeckten im eigenen Rucksack eine riesige Spinne. Gleich nach der Landung riefen sie dann Zöllner zu Hilfe, die sich um die Spinne gekümmert haben. Es handelt sich um eine ungiftige Riesenkrabbenspinne.

Privatperson soll Tier pflegen

Wie der Zoll mitteilt, soll das Tier nun an eine Privatperson zur Pflege vermittelt werden. Allerdings habe sich zunächst kein Freiwilliger gefunden, hieß es.

Riesenkrabbenspinnen sind nicht giftig. Sie haben bis zu 30 Zentimeter Spannweite und besonders bewegliche Beine. Es gibt etliche Dutzend Gattungen von Riesenkrabbenspinnen und weit über 1.000 wissenschaftlich beschriebene Arten. Einige größere Arten ähneln Vogelspinnen - eine nähere Verwandtschaft besteht jedoch nicht. Riesenkrabbenspinnen bauen keine Netze, ihre Nahrung besteht aus Insekten und Würmern, die sie beim Umherwandern fangen. Sie leben in Australien, Neuseeland, Südostasien, im Nahen Osten und an all den Orten, an die sie hinverschleppt wurden - sofern die Winter in ihrer neuen Heimat nicht zu kalt werden.