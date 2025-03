Rezept Maultaschen So macht der Sternekoch schwäbische Maultaschen

Schwäbische Maultaschen sind ein echter Klassiker und ein Muss für alle Liebhaber traditioneller Hausmannskost. Und sie passen einfach immer: Ob mit selbstgemachtem Nudelteig in frischer Fleischbrühe oder vom Vortag in der Pfanne gebraten. Wir haben das Rezept vom Sternekoch für Sie.

Zutaten Nudelteig

250 g Mehl

5 Eigelb

1 Vollei

35 g Olivenöl

50 g Grieß

1 Prise Salz

Zutaten Füllung

500 g Rinderhackfleisch

1 Bund Blattpetersilie

250 g Blattspinat

2 Eier

1 Zitrone

Salz

Pfeffer

Cayenne

Muskatnuss

Semmelbrösel

2 Liter Brühe zum Kochen

Zubereitung Maultaschen

Alle Zutaten für den Nudelteig gut in einer großen Schüssel miteinander mischen und zu einem geschmeidigen und elastischen Teig verkneten. Anschießend in Frischhaltefolie einschlagen und für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

In der Zwischenzeit den Spinat waschen und dicke Stielenden abzupfen. Die Petersilienblättchen ebenfalls grob von den Zweigen zupfen. Spinat- und Petersilienblätter in einem großen Topf mit kochendem, gesalzenem Wasser wenige Sekunden blanchieren, danach in einer Schüssel mit Eiswasser abschrecken, herausnehmen, gut ausdrücken und in einen Mixbecher geben.

Die beiden Eier zugeben und das Ganze zu einer grünen Creme mixen.

Anschließend die grüne Creme in einer großen Schüssel unter das Hackfleisch heben, mit Salz, Pfeffer, Cayenne, Muskatnuss und etwas Zitronenabrieb abschmecken und ggf. mit Semmelbröseln leicht binden.

Den Nudelteig aus dem Kühlschrank nehmen, etwas temperieren lassen, nochmals kurz durchkneten und mit einer Nudelmaschine in dünne Bahnen ausrollen. (Alternativ mit dem Nudelholz auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche vorsichtig ausrollen.)

Eine daumendicke Bahn der grünen Hackfleischfüllung mit einem Spritzbeutel auf den Nudelteig dressieren, den umliegenden Teig mit etwas Eigelb einpinseln, die Füllung einklappen und etwas andrücken. Anschließend mit dem Stiel eines Kochlöffels vorsichtig gleich große Maultaschen abdrücken und mit einem Messer zerteilen.

Die portionierten Maultaschen anschließend in einem Topf mit Brühe langsam gar köcheln lassen. Alternativ können die Maultaschen auch in der Pfanne mit Zwiebeln in Butter gebraten werden. Dazu passt Kartoffelsalat.

Und was sind Herrgottsbescheißerle?

Früher waren grün gefüllte Maultaschen als "Herrgottsbescheißerle" bekannt. Man wollte in der Fastenzeit mit dem vielen Grün in den Maultaschen das Fleisch vor Gott verstecken.

