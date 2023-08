Resteverwertung Reste vom Grillen mit Filoteig wiederverwerten

Reste vom Grillen mit Filoteig wiederverwerten

Wiederverwertung der Bratwürste

2 bis 3 Bratwürste, gegrillt (vom Grillen am Vortag übriggeblieben) eine Packung Filoteig 2 Essiggurken 1 EL frisch geriebener Meerrettich (oder alternativ Meerrettichfäden) 2 EL Senf ein Ei 100 g Butterschmalz

Übriggebliebene Bratwürste zubereiten

Die Bratwürste in dünne Scheiben schneiden, die Essiggurken in feine Würfel schneiden, beides in eine große Schüssel füllen und frisch geriebenen Meerrettich sowie etwas Senf unterrühren.