Autobahn wieder frei Rekordverdächtiger Abriss von vier Brücken über die A3

Die Ausbauarbeiten an der A3 liegen damit im ursprünglich anvisierten Zeitplan. Für eine Verzögerung der Freigabe sorgten noch Beschädigungen an Markierungen auf einem Teilstück der gesperrten Strecke.

Für die Abrissarbeiten war die Autobahn am Samstagabend um 20 Uhr komplett gesperrt worden. Die vier Brücken müssen verlängert werden, damit zukünftig die sechsspurige A3 unter ihnen Platz findet.

Eine Brücke, sieben Abrissbagger

Die Autobahndirektion Südbayern zieht ein positives Fazit der Bauarbeiten. Die Arbeiter mehrerer beteiligter Baufirmen hätten schnell und gut gearbeitet, sagt Josef Seebacher, Sprecher der Autobahndirektion Südbayern, die den A3-Ausbau plant. Die Firmen seien schneller gewesen, als ursprünglich angenommen. Teilweise hätten an einer Brücken bis zu sieben große Abrissbagger gleichzeitig gearbeitet.

"Die erste Brücke ist schon gegen 23.30 Uhr zusammengefallen. Das ist rekordverdächtig", sagt Seebacher. Auch viele Regensburger verfolgten die Abrissarbeiten. An einer Brücke hatte die Autobahndirektion einen Zuschauerplatz in unmittelbarer Nähe zu den Arbeiten eingerichtet. An einer Brücke außerhalb Regensburgs musste der Abriss allerdings kurzzeitig unterbrochen werden, da sich Schaulustige auf die Autobahn begeben hatten. Die Autobahndirektion musste deshalb die Polizei einschalten, um eine Gefährdung der Schaulustigen und der Bauarbeiten zu verhindern.

Dröhnen der Abrissarbeiten weithin hörbar

Insgesamt 19 Abrissbagger zerlegten die vier Brücken mit Bohrhammern und Abrissgreifern in nur wenigen Stunden. Das laute Dröhnen der Bauarbeiten war mehrere Hundert Meter weit in die Stadt hinein zu hören. Bis Sonntagvormittag mussten dann rund 6.000 Tonnen Betonschutt und über 200 Tonnen Stahl abtransportiert werden. Gegen Mittag wurde die Fahrbahn gereinigt und der Straßenbelag auf Schäden kontrolliert.

Um die Fahrbahn vor herabfallendem Bauschutt zu schützen, hatten die Baufirmen Matten und Kiesbetten ausgebracht. Lediglich eine Fahrbahnmarkierung erlitt eine leichte Beschädigung. Für Notfälle wäre ein Asphalt-Trupp bereitgestanden, um mögliche Schäden durch herabfallende Brückenteile noch am Sonntag auszubessern.

Lob für die Autofahrer

Auch die Verkehrslage blieb trotz der Sperrungen weitgehend ruhig. "In der Nacht hatten wir überhaupt keine Probleme", freut sich Seebacher. Am Vormittag bildeten sich aber erste Rückstaus auf der Autobahn. In der Stadt Regensburg, durch die ein Teil der örtlichen Umleitungsstrecke verlief, blieb die Situation ebenfalls ruhig. "Es ist entspannt abgelaufen. Die Verkehrsteilnehmer haben sich vorbildlich verhalten und sich an die Umleitungen und Vorgaben gehalten", sagt Eduard Weigl von der Verkehrspolizei in Regensburg. Es habe keine größeren Schwierigkeiten gegeben.

Die letzten Umleitungsschilder sollten im Laufe des Sonntagnachmittags eingesammelt werden.