Teils keine Rettungsgasse gebildet Reisebus kracht in Lkw - Schwerverletzte auf der A3

Die Schwerverletzten, darunter der Busfahrer und sein Beifahrer, wurden zum Teil mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein mit Glas beladener Sattelzug in Richtung Nürnberg unterwegs. Im Bereich des sogenannten „Kauppenaufstiegs“ fuhr das Gespann offenbar relativ langsam auf der rechten Fahrspur. Laut Polizei erkannte der Fahrer eines belgischen Reisebusses die Situation zu spät und fuhr auf den Lkw auf.

Leichtverletze Fahrgäste zur nächsten Raststätte gebracht

Der mit Glas beladene Lkw nach dem Aufprall

Durch den Aufprall wurden vier der etwa 40 Insassen schwer verletzt, darunter auch der Fahrer und der Beifahrer des Busses. Fahrgäste mit leichteren Blessuren wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die leicht- und unverletzten Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus zu einer nahegelegenen Autobahnraststätte gebracht. Sie wurden dort in einem eigens bereitgestellten Raum von Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Der Lkw-Fahrer kam offenbar mit dem Schrecken davon.

Teilweise kein Rettungsgasse gebildet

Die Einsatzkräfte hatten laut Feuerwehr zum Teil große Probleme bei der Anfahrt. In dem sich bildenden Stau war teilweise keine Rettungsgasse gebildet worden. Neben der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach war ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren, mehrere Notärzte, Rettungsdienste und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Ein Sachverständiger unterstützt die Polizei dabei, den Unfallhergang genau zu rekonstruieren. Aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste zeitweise auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden.