Reinigungsflug Bienen Warum Bienen schon im frühen Frühjahr unterwegs sind

Haben Sie auch an etwas wärmeren Wintertagen, oft schon im Februar, mal beobachtet, wie Bienen beispielsweise zur Christrose geflogen sind? Wenn die Außentemperaturen über 10 Grad Celsius ansteigen, fliegen die sogenannten Winterbienen manchmal aus. Diese Winterbienen werden im Herbst im Bienenstock erbrütet und kümmern sich hauptsächlich darum, die junge Königin und im Vorfrühjahr dann auch die beginnende neue Brut im Bienenstock warm zu halten. Während dieser Reinigungsflüge koten sie in der Nähe des Stockes ab und nehmen Wasser auf. Danach geht es wieder zurück in den Stock.