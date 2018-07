So schwer ist Fahrradfreundlichkeit Regierung gibt kein grünes Licht für roten Fahrradstreifen in 'bruck

In Fürstenfeldbruck soll eine Straße saniert werden. Diese Gelegenheit wollte die Stadt nutzen und eine Radspur auf der Fahrbahn einzeichnen – und zwar in roter Farbe, damit man sie gut erkennt. Doch die Regierung von Oberbayern hat das gestopp

Fahrradfreundliche Kommunen haben es gar nicht so leicht. Ein Beispiel aus Fürstenfeldbruck:

Autos, Busse und Radfahrer sollen Platz haben auf einer engen Straße aus den 50er-Jahren, die vom Südwesten in die Innenstadt von Fürstenfeldbruck führt. Eine neue rote Radspur soll Unfällen vorbeugen – so wünschte es sich der zuständige Ausschuss im Stadtrat.

Rot nur in ganz raren Fällen

Doch daraus wird vorerst nichts. Stadtbaurat Martin Kornacher berichtet, die Regierung von Oberbayern halte das Vorhaben für rechtswidrig und verweigere daher die Zuschüsse. Auch Vertreter des Bayerischen Innenministeriums und des Verkehrsministeriums haben laut Kornacher in einem Treffen deutlich gemacht, dass die rote Farbe nur an gefährlichen Kreuzungen erlaubt ist und nicht auf der gesamten Spur.

Fürstenfeldbrucker suchen nach Ersatzfarbe für den Fahrradstreifen

Falls die Fürstenfeldbrucker ihren roten Radstreifen trotzdem bauen, könnte es sogar passieren, dass sie von der Regierung von Oberbayern aufgefordert werden, die Farbe wieder zu entfernen. Deshalb sucht man im Stadtrat jetzt nach Alternativen. Eine Lösung könnte sein, die rote Farbe nicht auf den Asphalt aufzutragen, sondern ihn in den Asphalt hineinzumischen. Das wäre erlaubt – aber kompliziert und teuer. Deshalb bekommt die Radspur vielleicht einfach eine andere Farbe.