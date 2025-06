Rechts vor links auf Parkplatz? Wer hat Vorfahrt auf dem Supermarkt-Parkplatz?

Wenn es auf einem Supermarkt- oder Baumarkt-Parkplatz kracht, dann meist deswegen, weil sich Autofahrer und Autofahrerinnen darauf verlassen haben, dass auf Parkplätzen rechts vor links gilt: "Ja, das glauben tatsächlich viele, aber pauschal kann man das so gar nicht sagen, weil laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs gilt auf öffentlichen Parkplätzen ohne konkrete Vorfahrtsregel in der Regel kein rechts vor links, also zum Beispiel auf Supermarktparkplätzen, die jeder befahren darf", sagt Alexander Schnaars vom ADAC. "Stattdessen muss man Rücksicht nehmen und sich mit anderen Verkehrsteilnehmenden verständigen, zum Beispiel durch Blickkontakt oder Handzeichen."

Wann gilt rechts vor links auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt oder Baumarkt?

Nur in bestimmten Fällen gilt rechts vor links auf öffentlichen Parkplätzen, sagt der ADAC-Unternehmenssprecher: "Wenn die Fahrspuren auf dem Parkplatz klar als Straßen erkennbar sind, also zum Beispiel durch durchgehende Fahrbahnmarkierungen oder Verkehrszeichen, dann kann tatsächlich rechts vor links gelten. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. Die meisten Parkflächen sind hier eher offen gestaltet. Da geht es nämlich mehr ums Rangieren und Parkplatzsuchen als um den klassischen Straßenverkehr."