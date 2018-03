Sulzbach-Rosenberg Rauschgift-Milieu: Elf Häuser bei Drogen-Razzien durchsucht

Die Polizei hat am Morgen im Raum Sulzbach-Rosenberg (Lkr. Amberg-Sulzbach) insgesamt elf Häuser und Wohnungen durchsucht. Es ging um Ermittlungen im Rauschgift-Milieu der Stadt. Bei zehn der elf Durchsuchungen fanden die Ermittler tatsächlich Drogen und entsprechende Gerätschaften.

Mutmaßlicher Dealer löste Razzia aus

In einem Fall ergaben sich auch Hinweise, dass ein Verdächtiger selbst mit Drogen handelt. Nach Angaben der Polizei hatten Ermittlungen gegen einen Drogenhändler in Amberg zu den heutigen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Abnehmern in Sulzbach-Rosenberg geführt. Der Amberger Verdächtige habe mit "verschiedenen" Betäubungsmitteln gehandelt, so die Ermittler. Die elf Verdächtigen, gegen die sich die heutigen Durchsuchungen richteten, sind zwischen 17 und 29 Jahre alt. Die meisten wurden in ihren Wohnungen angetroffen und vorläufig festgenommen. In drei Fällen waren nur die Eltern zuhause. In einem Fall musste die Wohnung geöffnet werden, weil niemand zuhause war.

Auch Sprengsätze entdeckt

Bei einem Verdächtigen entdeckten die Polizisten neben Hanfsamen auch selbst gebaute Sprengsätze. Der 17-Jährige hatte Eisenkugeln mit Schwarzpulver gefüllt und Zündvorrichtungen angebracht. In einer Kiste befanden sich weitere "nicht zugelassene pyrotechnische Gegenstände" sowie Munition, die wohl von einem der US-Truppenübungsplätze in der Oberpfalz stammte.

Die Beschuldigten sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen sie laufen weiter. Unter anderem werden jetzt sichergestellte Mobiltelefone ausgewertet.