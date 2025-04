Rauchen im Auto In diesen Ländern ist Rauchen im Auto verboten

In einigen Ländern in Europa ist das Rauchen im Pkw verboten, um Kinder und Schwangere vor dem Passivrauchen zu schützen. Lesen Sie hier, was aktuell in Deutschland gilt.

Ist Rauchen im Auto in Deutschland verboten?

Nein. Zurzeit ist es in Deutschland nicht verboten, in privaten Pkw zu rauchen. Allerdings gab es Pläne für ein solches Rauchverbot im Pkw, um Schwangere und Kinder vor den gesundheitsschädlichen Wirkungen von Zigarettenrauch zu schützen. Der Gesetzentwurf vom damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach scheiterte damals aber am Widerstand von Union und FDP.

Andere europäische Länder dagegen schützen Kinder, Jugendliche und Schwangere vor dem Passivrauchen in Pkw.

Darf man in Großbritannien im Auto rauchen?

In Großbritannien darf nicht im Auto geraucht werden, wenn unter 18-Jährige mitfahren. In England und Wales bestehen bei Cabrios Ausnahmen, in Schottland aber nicht. In Schottland zahlt man ein Bußgeld von 120 Euro, wenn man sich trotz des Transports von Kindern und Jugendlichen im Auto eine Zigarette anzündet.

Rauchverbot im Auto – in welchen Ländern gilt es?

In Österreich, Belgien, Großbritannien, Irland, Slowenien und Frankreich ist das Rauchen im Pkw verboten, wenn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mitfahren, so der ADAC. In Finnland gilt ein Rauchverbot, wenn Kinder unter 15 Jahren mit an Bord sind, in Luxemburg, wenn Kinder unter 12 Jahren mitfahren.

Darf man in Italien im Auto rauchen?

In Italien darf laut ADAC im Pkw nicht geraucht werden, wenn Schwangere und/oder Minderjährige mit im Auto sitzen.

In Griechenland drohen hohe Bußgelder von bis zu 1.500 Euro, wenn jemand raucht, obwohl unter 12-Jährige im Auto, Taxi oder Bus mitfahren.