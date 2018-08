Rauchen im Freien Mit diesen Tipps gibt's keinen Streit

Das Rauchverbot in Gaststätten gilt in Bayern schon seit Jahren. Draußen darf dagegen noch gequalmt werden - doch nicht jeder findet das gut. Wie Sie in Streitsituationen reagieren sollten.

Während das Rauchen in geschlossenen öffentlichen Räumen streng geregelt ist - nämlich schlicht verboten - prallen die Interessen von Rauchern und Nichtrauchern am See oder im Biergarten aufeinander. Benimm-Expertin Amélie Gräfin von Montgelas gibt Tipps, um Streit zu vermeiden.

"Wenn der eine raucht und der andere nicht, da gibt's keine festen Regeln." Amélie Gräfin von Montgelas, Benimm-Expertin

Diplomatie am See

Wer sich am See von einem neben ihm liegenden Raucher gestört fühlt kann dies sagen. Generell sollte man dabei aber diplomatisch und freundlich bleiben. "Wenn der eine raucht und der andere nicht, da gibt's keine festen Regeln. Da gehört wirklich ein menschliches Miteinander dazu, dass man eben den Mund aufmacht und sagt: 'Wären Sie so lieb, mich stört das sehr, könnten Sie bitte das lassen.'"

Allerdings empfiehlt die Benimm-Expertin im Zweifelsfall Vorsicht: "Man muss für sich entscheiden, ist das ein netter Mensch da drüben, der da vor sich hindampft oder ist es ein unangenehmer Zeitpatron."

Wenn der Raucher zuerst da war

Wer sich am See oder im Café neben einen Raucher setzt und sich dann über den Rauch ärgert, sollte sich nicht lautstark beschweren und denjenigen zum Platzwechsel auffordern - sondern sich, wenn der Rauch stört, umsetzen. Denn er hätte es ja vorher merken können. Amélie Gräfin von Montgelas sagt: "Das ist ganz klar, wenn der zuerst da war, dann hat er natürlich schon so eine Art Gewohnheitsrecht. Dann kann man also nicht verlangen, dass er weggeht."

Beim Essen im Biergarten

"Generell gehört es sich - das ist gutes Benehmen - dass man nicht raucht am Tisch, solange die anderen noch essen", sagt Gräfin von Montgelas. Auch wenn diese Regel gerade im Freien nicht immer beachtet wird. "Das ist für mich die Rote Karte", sagt Montgelas. Sind die Freunde am Tisch also noch beim Essen, wird nicht geraucht - auch wenn man selbst die Brotzeit schon beendet hat.

Anders ist es mit den umliegenden Tischen. Denn bei enger Bestuhlung im Biergarten sind die unter Umständen genauso betroffen, wie der eigene Biertisch. Hier gilt: "Wenn ich am übernächsten Tisch sitze und der Wind geht halt nicht sehr glücklich zu den anderen rüber in großen Schwaden - das müssen Sie aushalten leider. Man kann ja nicht den ganzen Biergarten räumen, weil's einen stört."