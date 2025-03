Raucharoma Was steckt hinter "Raucharoma" in Lebensmitteln?

Wo ist Raucharoma drin?

Was ist Raucharoma?

Raucharomen werden durch die kontrollierte Verbrennung bestimmter Hölzer wie Buche oder Eiche hergestellt. Der entstehende Rauch wird gereinigt, kondensiert und in flüssiger Form eingefangen. Diese Flüssigkeit dient dann als Basis für das Aroma. Es gibt zwei Haupttypen von Raucharomen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.

Raucharoma gesundheitsschädlich?

Chemische Raucharomen gelten als weniger gesundheitsgefährdend als das traditionelle Räuchern, so das Bundesamt für Risikobewertung: "Zumindest die Gehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sind in Lebensmitteln, die Raucharomen enthalten, in der Regel aber geringer als in Lebensmitteln, die traditionell geräuchert wurden."