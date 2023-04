Räuchern Das hilft gegen Fischgeruch in der Küche

Wir haben eine Forelle gebraten oder feinen Lachs und nun riecht es in Küche und im Esszimmer nach Fisch. Lüfte, lüften, lüften ist das Eine und versteht sich von selbst. Unsere Expertin Getrud Epple, Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft an der staatlichen Landwirtschaftsschule in Immenstadt und Kempten, hat noch drei weitere Tricks gegen unangenehme Essensgerüche parat.

Kaffeebohnen auf die Herdplatte

Essig gegen Gerüche

Räuchern mit Salbei

"Meiner Erfahrung nach hilft aber am besten - ein bisschen zu räuchern", empfiehlt unsere Expertin. Auf einem flachen Stein oder anderer feuerfester Unterlage ein getrocknetes Salbeiblatt anzünden und sanft ausblasen, dass es nur noch glimmt. Glimmen lassen. "Es zieht sich ein ganz feiner, weißer Duftfaden durchs Zimmer. In 30 Sekunden riecht es dann ganz fein und zart nach frischen Kräutern und nach Salbei. Und eben nicht mehr nach Fisch. Das ist die beste Methode." Das funktioniere auch, wenn man Salbei nur in bereits zerkleinerter Form als Gewürz zur Verfügung hat. Auch den zerkleinerten Salbei kann man, so Gertrud Epple, auf einem Stein anzünden und verglimmen lassen.