Schlange in Weiden Rätsel um ausgebüxten Königspython - verschwunden oder doch da?

Ein Königspython sorgt derzeit in Weiden für Aufregung: Binnen weniger Stunden büxte die etwa 40 Zentimeter lange Würgeschlange gleich zweimal aus. Die Polizei meldete am Donnerstagabend zunächst, dass das Tier aus der Wohnung ihres Besitzers entkommen sei. Am frühen Freitagmorgen dann zunächst die Entwarnung: Der Besitzer habe die Schlange in einer kleinen Ecke unter der Couch entdeckt.

Erneuter Ausbruch

Wenige Stunden später teilte die Polizei mit, dass das Tier erneut verschwunden sei. Der Besitzer rief erneut bei der Polizei an und meldete, dass er am Freitagmorgen beim Aufwachen bemerkte, dass das Terrarium leicht geöffnet war und die Wohnungstür offen stand. Wie das Tier entkommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Beamten suchen nun nach dem Königspython und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Schlange kaum gefährlich

Von der Schlange gehe für erwachsene Menschen lediglich eine geringe Gefahr aus, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Grund hierfür seien die geringe Größe des Tiers und die Tatsache, dass es sich um eine Würge- und nicht um eine Giftschlange handle. Dennoch sei Vorsicht geboten, so der Sprecher weiter. Denn für Kinder könnte durchaus eine Gefahr bestehen, weil die Schlange diese trotz ihrer geringen Größe würgen könnte.