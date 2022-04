Bayerns beste Freundinnen Wir schicken Freundinnen in den Wellness- und Erlebnisurlaub

Drei Nächte verbringen Bayerns beste Freundinnen im Doppel- oder Dreizimmerbett mit Halbpension im Fünfsterne-Luxusresort Sonnenalp in Ofterschwang im Allgäu. Das Resort bietet den Gewinnerinnen neben einer 20.000m² Wellness-Welt mit Whirlpools, Spa, Saunen und Dampfbädern auch unterschiedlichste Massagen und eine eigene Beautywelt mit Friseur und Kosmetik-Behandlungen.

Bayerns beste Freundinnen erwarten unterschiedliche Aktiv-Programme, aus denen sie während ihres Aufenthaltes auf der Sonnenalp wählen können. So können die Gewinnerinnen E-Bike-Touren durch die herrliche Allgäuer Voralpenlandschaft unternehmen. Geführt werden die Touren von einem professionellen Team des Sonnenalp Resort.

Wer sich sportlich betätigen möchte, hat eine große Auswahl an unterschiedlichen Fitnesskursen und Sport-Angeboten im Sonnenalp Resort. Unter anderem können die Freundinnen Yoga, Pilates, BBP, Aqua Fitness, Power Workout, Indoor-Cycling oder Kickboxing ausprobieren. Oder Nordic Walking, Tennis, Tischtennis, Federball oder Boule spielen.

Und wer sich lieber auf dem Golfplatz Sonnenalp tummeln möchte, für den bieten sich Schnupper-Golfstunden mit den besten Freundinnen an. Eine tolle Möglichkeit, um diesen Sport ein bisschen kennenzulernen.

Bergabenteuer

Für die besonders aktiven Gewinnerinnen haben wir ein tolles Abenteuer in petto. Hoch über Bad Hindelang können die Freundinnen über Felswände klettern, über schaukelnde Brücken spazieren und am Seil über tiefe Schluchten sausen. Natürlich sind stets erfahrene Bergführer an ihrer Seite. Wer nicht ganz schwindelfrei ist, kann die Allgäuer Bergwelt auch bei einer gemütlichen Wanderung erkunden, die besten Tipps und Touren erhalten die Freundinnen vor Ort.