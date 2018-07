Polizei sucht nach Zeugen Radfahrer schlägt Rettungssanitäterin bei Babyrettung in München ins Gesicht

Baby-Notfall in München: Als die Rettungssanitäter am Donnerstagabend wegen eines bewusstlos gewordenen Säuglings zu Hilfe gerufen werden, stellen sie den Rettungswagen in der Eile auf der Straße ab. Ein Radfahrer, der sich daran stört, schlägt einer Rettungssanitäterin ins Gesicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von: Lena Deutsch