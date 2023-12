Raclette Toppings Drei Rezepte für Toppings fürs Raclette

Rezept für Gewürzbrösel

Das Toastbrot von der Rinde befreien, in einen Mixbecher füllen und grob (ähnlich wie Panko) mixen. Die Butter in einer großen, beschichteten Pfanne auf dem Herd aufschäumen lassen, das gemixte Brot zugeben und unter ständigem Rühren in der Pfanne rösten, bis die Butter aufhört zu schäumen und der Toast hellbraun geröstet ist.