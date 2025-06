Psychotricks im Klamottenladen So kaufen Sie nur, was Sie wirklich wollen

Beinahe jeder kennt dieses Phänomen – wir lassen uns beim Einkaufen mitreißen und kommen oft mit mehr zurück, als wir eigentlich geplant hatten. Eine in 2025 in Auftrag gegebene Studie der EU-Umweltagentur hat ermittelt, dass jeder Europäer im Schnitt acht Kilo Kleidung und vier Kilo Schuhe pro Jahr kauft – mehr als jemals zuvor.

Warum Shopping so einen Reiz auf uns ausübt und wir uns so schwertun, wirklich nur das zu kaufen, was wir geplant haben, erklärt uns Hans-Joachim Steiner, Psychologe und Marketingspezialist aus Erding.

Warum kaufen wir mehr, als wir wollten?

Viele Menschen stehen heute unter ständigem Stress – sei es gesellschaftlich, sozial, politisch oder finanziell, erklärt Steiner. Oft wollen wir uns mit einem Einkauf dann etwas Gutes tun und uns belohnen. Der Experte spricht hier vom Selbstbelohnungseffekt. Wenn dieser Effekt dann im Gehirn wirkt, fühlen wir uns angenehm wohl.

Entspannte Stimmung im Klamottenladen

Wenn wir Kleidung in einer Boutique kaufen, wünschen wir uns einerseits eine gute Beratung, wir wollen uns aber auch als Person gesehen fühlen. Eine freundliche Begrüßung und vermeintlich ehrliches Interesse daran, was wir brauchen und was wir uns vorstellen, befriedigt unser Bedürfnis nach Wertschätzung.

Gerade in der heutigen Zeit, in der sich viele Menschen allein fühlen, wie der Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse in 2024 zeigte, ist unser Bedürfnis nach sozialer Anerkennung groß. So sind wir besonders empfänglich für diese Art der Aufmerksamkeit, die uns hier entgegengebracht wird, so die Einschätzung unseres Experten.

Wenn uns die nette Verkäuferin also anlächelt und signalisiert, dass sie im Moment nur für uns da ist und sich die Zeit nimmt, die es braucht, gibt uns das ein großartiges Gefühl, so Steiner. Wenn sie uns aber umgekehrt auch in Ruhe lässt, wenn wir darum bitten, fühlen wir uns in unseren Wünschen verstanden und als Mensch angenommen.

Deshalb sorgen gute Verkäuferinnen und Verkäufer auch dafür, dass nicht nur wir uns wohlfühlen, sondern auch unsere Einkaufsbegleitung. Da steht zum Beispiel eine Couch bereit oder das Verkaufsteam versorgt unsere Begleitung mit Kaffee oder kühlen Getränken.

Kaufen wir mehr, wenn wir uns gut fühlen?

Ja, denn wenn wir uns wohl und ernstgenommen fühlen, treffen wir unbewusst großzügigere Kaufentscheidungen. Wenn es uns in einem Laden gefällt, halten wir uns tendenziell länger dort auf und neigen dazu, mehr zu kaufen. Verschiedene Faktoren können dies zusätzlich beeinflussen:

Gerüche und Musik haben ebenso einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung, so Psychologe Hans-Joachim Steiner, und werden ganz bewusst eingesetzt. So sind oft gerade kleinere Länden besonders liebevoll eingerichtet. Wir fühlen uns wohl und vielleicht sogar ein wenig wie bei Freunden zu Hause. Ansprechendes Licht sorgt für eine angenehme Stimmung und lässt uns und die Farben der Kleider besser aussehen.

Warum kaufen wir gerne Schnäppchen?

Meist werden unser Jagdinstinkt und unser Belohnungssystem angesprochen. Uns wird vorgegaukelt, dass wir ein Schnäppchen machen. Dafür werden die Preise vor der Reduzierung oft sogar extra erhöht, um den Rabatt größer erscheinen zu lassen.

"Das sehen Sie ja bei den Schlussverkäufen, wo dann Waren der Vorsaison neu ausgepreist mit 50 Prozent Rabatt im Regal hängen. Das kauft im normalen Standard keiner, weil es ein Jahr alt ist. Aber wenn 50 Prozent dran steht, wird es gekauft. Das sind natürlich Schnäppchen-Effekte, wo wir als Jäger und Sammler denken: 'Hurra, da habe ich das Schnäppchen gemacht!'" Hans-Joachim Steiner, Psychologe und Marketingexperte

Auch Rabatt-Aktionen wie "2 für 1" geben uns das Gefühl, einen guten Kauf getätigt zu haben. Selbst, wenn wir die Ware eigentlich nicht brauchen oder ohne den Preisnachlass gar nicht gekauft hätten.

Solche Tricks gibt es auch beim Online-Shopping: Schnäppchenjagd – Auf diese Psychotricks fallen die meisten beim Online-Shopping rein.

Wie schaffe ich es nur das zu kaufen, was ich brauche?

Erst einmal ist es wichtig, nur in ein Bekleidungsgeschäft zu gehen, wenn wir wirklich etwas Neues brauchen, so Steiner. "Ich muss mir vorher genau überlegen, was will ich", rät der Psychologe. Und dann selbstbewusst bleiben und vermeintlichen Rabattaktionen, Schnäppchen und freundlichen Verkäuferinnen und Verkäufern widerstehen.

Oft hilft es auch, nicht sofort zu kaufen, sondern noch mal etwas Zeit zwischen Kaufreiz und dem Gang zur Kasse verstreichen zu lassen. Ein kleiner Spaziergang um den Block kann die Attraktivität der hübschen Kette oder des Schals, der so gut zum neuen Kleid passt, erheblich schmälern.

Außerdem sollten wir immer im Hinterkopf behalten: Wenn wir gar nichts kaufen, sparen wir immer noch am meisten.

Wenn wir wirklich etwas Neues brauchen, sind Second Hand und nachhaltig produzierte Kleidung besser für unsere Umwelt. Woran Sie nachhaltige Kleidung erkennen, hier.

Haben Sie auch eine Frage aus dem Alltag an uns? Erzählen Sie uns davon, gerne hier in den Kommentaren oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht unter +49 151 19589000. Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, geben Sie uns gerne eine Sternebewertung.

Sie bekommen auch ständig Werbung für Produkte von Temu? Was es damit auf sich hat – und was der Online-Gigant für Auswirkungen auf die Umwelt hat, haben wir in unserem Umweltpodcast Besser leben recherchiert. Hier direkt nachhören: