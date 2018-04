Angriffe auf Rettungskräfte in München Psychologe: Druck hat Jugendliche am Monopteros aggressiv gemacht

Zwei Dinge seien relevant für die Entstehung solcher fataler Gruppendynamiken, sagt Prof. Heiner Keupp im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: Zum einen die Gruppengröße, so waren es am Samstagabend zwischen 800 und 1.000 Jugendliche im Englischen Garten, und zum anderen der Alkohol, der Hemmschwellen sinken lässt.

Große Wut auf die Gesellschaft, die ein Ventil sucht

Verbunden mit gewissen Auseinandersetzungen innerhalb der großen, unorganisierten Gruppe entsteht eine hochentzündliche Kombination.

"Es gibt so viele Jugendliche, gerade aus den eher prekären Lebensverhältnissen, die tragen in sich auch eine ganz schöne Portion Wut, dass sie draußen sind, dass sie nicht wirklich zu denen gehören, die in unserer Gesellschaft etwas zu sagen haben, die auf die es ankommt. Und die nutzen dann natürlich so eine Gelegenheit, ihre ganze innere Spannung mal loszuwerden. Und dann gehen sie am Montag wieder in die Schule, in die Lehre oder in ihren Betrieb." Heiner Keupp

Jeder habe dieses Potential in sich, die eigene Wut rauslassen zu wollen, sagt Prof. Heiner Keupp. So etwas kann in geregelten Rahmen passieren, etwa bei hochemotionalen Tätigkeiten wie Sport, oder eben auch unkontrolliert und unorganisiert, wie es am Samstag am Monopteros im Englischen Garten der Fall war.

Psychologe warnt vor Dramatisierung: "Es geht nicht jede Woche so aggressiv zu"

Heiner Keupp findet aber, man solle diese Situation nicht über dramatisieren. Es werde nicht jede Woche diese Dynamik haben.

"Es sei denn, daraus wird ein Wettlauf zwischen Hase und Igel, also zwischen den Leuten, die dann für die Ordnung zuständig sind und jenen, die sagen: ‚Denen zeigen wir’s mal!‘ und ‚Die kriegen uns ja doch nicht zu fassen!‘. […] Ich glaube da liegt es auch an uns, zu deeskalieren. Auch die Polizei, glaube ich, macht das. Sie weiß ganz genau: Wir haben es nicht mit einer ungeheuren Gewalteskalation zu tun, da sprechen alle Daten, die wir haben, auch in München, deutlich dagegen." Heiner Keupp

Druck sucht ein Ventil

Der Sozialpsychologe sieht die Ursache der Gewalt vom Samstag am Münchner Monopteros in einem immer stärker werdenden Druck, der durch die Gesellschaft auf den Jugendlichen lastet und der ein Ventil sucht. Ein pauschale Lösung lasse sich daraus aber erstmal nicht ableiten. Man müsse in der Gesellschaft mehr über die Ursachen für diesen Druck reden, sagt Heiner Keupp. Es könne nicht sein, dass das Wochenende, als Ventil diene und in besonderem Maße für eine langweilige oder ermüdende Arbeitswoche entschädigen müsse.

Zunahme von Belastungserscheinungen in der ganzen Gesellschaft

Das sei aber trotz allem keine Lösung für das nächste Wochenende, so Keupp. Er bemerkt in der gesamten Gesellschaft ein Zunahme von Belastungs- und Erschöpfungserscheinungen durch ein immer schneller und immer vernetzter werdende Welt.

"Viele Arbeitsplätze, die jetzt noch gerade auch für Leute mit nicht so guter Bildung verfügbar sind, die wird es nicht mehr geben und was wird dann aus diesen Menschen? Die spüren glaube ich schon, dass sie eher gefährdet sind dann zu den Verlierern zu gehören. Wer will das schon? Und ehe ich mich dann zuhause verkrieche in meine Depression, gehe ich vielleicht auch mal noch zum Monopteros und lass die Sau raus." Heiner Keupp

Eine direkte Lösung für das Problem der Gewalt gibt es nach Prof. Heiner Keupp nicht, nur eine Ursache, die nun diskutiert werden muss.

Das Gespräch führte Tanja Gronde