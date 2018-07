Schlägerei Prügelorgie nach Hochzeitsfeier: drei Verletzte, Täter geflüchtet

Nach einer Hochzeitsfeier im Landkreis Dillingen ist es in der Nacht auf Sonntag in einem Großtaxi während der Fahrt zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Die Schläger konnten flüchten, die Polizei ermittelt.

Schlägerei in einem Großtaxi einer Hochzeitsfeier in Lutzingen im Landkreis Dillingen: Wie die Polizei berichtet, befanden sich am Sonntag kurz nach Mitternacht mehrere Hochzeitsgäste im Taxi. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf vier Personen auf zwei Männer und eine Frau einschlugen.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Außerhalb des Taxis schlugen und traten die Täter weiterhin auf die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer ein. Kurz darauf flüchteten die Schläger. Die drei Verletzten wurden in ein Augsburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt die Personalien der Schläger.