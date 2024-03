Pottwale Das sind die lautesten Tiere der Welt

Danionella cerebrum - winziger, aber lauter Tropenfisch

Der durchsichtige Tropenfisch "Danionella cerebrum" ist so laut wie ein Flugzeug beim Start. Dieser Tropenfisch, oder eher ein Tropenfischchen, heißt Danionalla cerebrum, ist nur 12 Millimeter klein, aber ungeheuer laut: "Dieser winzige Fisch kann Töne von über 140 Dezibel (Db) in einer Entfernung seiner Körpergröße erzeugen - das ist vergleichbar mit der Lautstärke, die man als Mensch in 100 Meter Entfernung beim Start eines Flugzeuges empfindet und ziemlich ungewöhnlich für ein Tier solch geringer Größe", so Dr. Ralf Britz, Ichthyologe bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Er und ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben untersucht, wie die Fischchen eine derartige Lautstärke erzeugen können. Ihr Geheimnis ist, dass sie über "einen einzigartigen Schallerzeugungsapparat verfügen, der einen Trommelknorpel, eine spezielle Rippe und einen ermüdungsresistenten Muskel umfasst."

Der Krachmacher wurde erst 2021 als eigene Art entdeckt und lebt in den trüben Gewässern vor Myanmar. Deswegen vermutet das Forscherteam aus Dresden, dass die lauten Rufe der Fische der Kommunikation untereinander dienen. Was für einen Lärm die kleinen Fische machen, können Sie sich unter diesem Link zur Studie anhören, dort im ersten Video.

Pottwale Lautstärke

Auf Platz 2 der Top 3 liegen die Pottwale. Sie sind ohnehin ein Wunder der Natur - sie besitzen das größte Gehirn unter den Säugetieren, können bis zu zwei Kilometer tief tauchen und ihren Atem bis zu zwei Stunden lang anhalten. Ihre Sprache untereinander, die sogenannten Codas, ähnelt der menschlichen Sprache, ihre Klicklaute ähneln unseren Vokalen und Doppellauten. Ein Forscherteam um Gašper Beuš von der Berkeley-Universität in Kalifornien, USA, hatte das 2023 untersucht, indem es eine spezielle Künstliche Intelligenz rund 4.000 Codas von verschiedenen Pottwalen untersuchen ließ. "Studien wie diese zeigen uns einmal mehr, wie komplex die Kommunikation von Walen ist. Und nicht nur darin ähneln sie uns: Wale und Delfine sind sehr intelligent und empfindungsfähig, spüren Freude und sogar Trauer, wenn sie beispielsweise einen nahestehenden Artgenossen verlieren", sagt Tamara Narganes Homfeldt, Meeresbiologin bei WDC, der Meeressäuger-Schutzorganisation "Whale and Dolphin Conservation".

Wenn Pottwale loslegen und mit ihrer lauten "Stimme" jagen gehen - also per Echolotung Beute wie Riesenkalmare aufspüren und sich im Dunklen orientieren - können diese bis zu 230 Db laut werden. Zum Vergleich: Ein startendes Flugzeug erzeugt 120 bis 140 Db Lärm. Pottwale finden und betäuben ihre Beutetiere damit. Diese Laute erzeugen Pottwale nicht wie wir im Kehlkopf, sondern in ihrer Nase. Wenn sie miteinander sprechen, sind die Klicklaute der Zahnwale schwächer.

Pistolenkrebse sind die lautesten Lebewesen

Ein Randalls Knallkrebs neben seiner Mitbewohnerin, einer Fahnenschwanz Wächtergrundel. Eine Garnelenart, die Pistolen- oder Knallkrebse, ist in ihrem Alltag noch lauter als Pottwale. Sie jagen aber ebenso wie die Pottwale mit dem Schall, den sie erzeugen. Knallkrebse, die in den Tropen und Subtropen vorkommen, erzeugen mit ihren Scheren einen sehr scharfen Wasserstrahl und quasi ein lautes "Peng!". Damit betäuben sie ihre Beute, kleinere Krebse oder kleine Fische, oder töten sie gleich. Dieser Knalleffekt kann bis zu 220 bis 250 Db laut werden. Trotz dieser Wild-West-Jagdmethode sind Pistolenkrebse eigentlich sehr soziale Wesen und leben häufig in Symbiose mit anderen Lebewesen - mit Schwämmen, Seeanemonen oder Fischen wie zum Beispiel Grundeln.

