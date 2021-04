Postkarte nach zwanzig Jahren angekommen Diese Postkarte aus New York kam erst nach 20 Jahren in Unterfranken an

Die Postkarte aus New York, die bei Christine Jahn in Ebern im Landkreis Haßberge kürzlich im Briefkasten lag, ist vor 20 Jahren abgeschickt worden. Die Karte hatten ihre Nichte mit Mann und Sohn geschrieben. Das ließ Christine stutzen, denn ihre Nichte und deren Mann leben inzwischen getrennt. Auch die Grüße an den kranken Onkel passten nicht, denn ihr Mann erfreut sich bester Gesundheit.

Etwas Gutes hatte die lange Reise der Karte aber doch: Obwohl Christine Jahn in diesen 20 Jahren umgezogen ist, war der Nachsendeauftrag bei der Post immer noch in Kraft. Die Reise der Postkarte aus dem Big Apple fand also in Unterfranken ein spätes Happy End.