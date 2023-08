Grußbotschaft Post aus dem tiefsten Briefkasten des Landes

In ihren berühmten "Letzten Worten" am Nachmittag hat Susanne Rohrer kürzlich vom tiefsten Briefkasten Deutschlands erzählt. Der steht unter Wasser - im Kreidesee, einem Baggersee in Niedersachsen, circa 50 Kilometer südöstlich von Cuxhaven. Und an dieser Stelle wurde natürlich erwähnt, dass wir von dort sehr gerne eine Karte geschickt bekommen würden.