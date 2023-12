Postbote wird Weihnachtsmann Er bringt auch den unartigen Kindern ihr Paket

Jörg Vogel ist seit 1988 bei der Post tätig. Er hat anfangs immer an Weihnachten ausgeholfen und bekam deswegen eine Weihnachtsmütze - und so begann seine Karriere als Weihnachtsmann auf dem Post-Fahrrad. Mittlerweile sind er und sein Fahrrad toll weihnachtlich geschmückt, wenn er in Ansbach die Briefe zustellt.

Sein Gebiet ist die Ansbacher Innenstadt und da ist der Zusteller auch schon bekannt, denn auch zur Faschingszeit verkleidet er sich. In seine "Rolle" als Weihnachtsmann schlüpft er am 6. Dezember - natürlich bis Heiligabend.

Jörg Vogel hat also im Moment immer ein Säckchen in Sockenform mit Süßigkeiten für Kinder dabei, aber auch für Erwachsene. Und was ihn besonders und gerade als Post-Zusteller glücklich macht in der stressigen Vorweihnachtszeit: Alle freuen sich, wenn sie ihn sehen, denn er verbreitet einfach gute Stimmung.