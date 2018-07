Kinderpornografie gefunden Polizist soll Kinder sexuell missbraucht haben – U-Haft

Ein Münchner Polizist sitzt in U-Haft, weil er Kinder sexuell missbraucht und Kinderpornografie hergestellt haben soll. Laut LKA hat der Mann ein umfangreiches Geständnis abgelegt.

Das Amtsgericht München erließ Haftbefehl gegen den Polizisten. Er soll am 1. Oktober 2017 eine 41-Jährige mit ihren sechs und zehn Jahre alten Töchtern in der Umkleidekabine eines Hallenbads in München heimlich gefilmt haben. Dabei wurde er beobachtet.

Polizist räumt offenbar sexuelle Handlungen ein

Der damals 42-Jährige wurde festgenommen und vom Dienst suspendiert. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Polizeibeamte Kinderpornografie selbst hergestellt und sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen haben soll. In seiner Vernehmung räumte der Mann die Vorwürfe laut Polizeiangaben ein.