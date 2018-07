Nach Angriff mit Schusswaffe Polizei-Fahndung wegen versuchten Mordes in Burgkirchen

Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der am Montag-Früh einen Mann mit einer Schusswaffe verletzt haben soll und seitdem auf der Flucht ist.

Der 51-jährige Fridolin Schmidt soll seine frühere Partnerin in ihrer Wohnung in Burgkirchen geschlagen haben. Außerdem soll er dort auf einen Mann geschossen und ihn am Arm verletzt haben. Schmidt wird deshalb des versuchten Mordes verdächtigt.

Opfer außer Lebensgefahr

Die beiden Opfer kamen in eine Klinik, Lebensgefahr besteht nicht. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen im Raum Neumarkt-Sankt Veit blieb ohne Erfolg.

Mutmaßlicher Täter könnte bewaffnet sein

Die Polizei fahndet deshalb öffentlich nach Fridolin Schmidt. Er ist 178 cm groß, hat graumeliertes Haar und eine kräftige Statur. Hinweise nimmt die Kripo Mühldorf entgegen. Die Polizei weist daraufhin, dass der Mann bewaffnet sein könnte.