Student drohte mit aggressiven Handlungen Polizeieinsatz am Würzburger Uni-Campus

Ein Student aus dem Landkreis Würzburg hat gestern Nachmittag an der Hubland Universität einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 18-Jährige kündigte gegenüber mehrerer Kommilitonen aggressive Handlungen an.

Der Student hatte Kommilitonen gegenüber aggressive Handlungen angekündigt. Er wurde daraufhin von der Polizei gesucht, gefunden, festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen.

Mann offenbar geistig verwirrt

Laut Polizeipräsidium Unterfranken hatte der 18-Jährige im Beisein mehrerer Studenten gegen 15 Uhr wohl im Zustand geistiger Verwirrung aggressive Handlungen angekündigt. Vorsorglich wurden daraufhin zahlreiche Polizisten an den Uni-Campus geschickt, um den jungen Mann festzunehmen und möglichen Gefahren vorzubeugen. Kurz darauf konnte der Student vor Ort von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Nachdem der Verdacht auf eine psychische Erkrankung vorlag, wurde der 18-Jährige noch am Nachmittag in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Im Rahmen des gesamten Einsatzes kam niemand zu Schaden.