Auflagen nicht beachtet Polizeieinsätze: Abifeiern ufern immer weiter aus

Eine Abifeier bei Kempten hat in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Da die Auflagen der Stadt nicht beachtet wurden, rückte die Polizei mit über 40 Einsatzkräften an. Auch in Bobingen eskalierte eine Abi-Abschlussfeier.

Die Abifeier in Kempten uferte aus: Zu den Abiturienten gesellten sich weitere junge Erwachsene - die Polizei sprach von insgesamt rund 1.000 Personen - die sich auf der Grünfläche am Illerdamm sowie dem angrenzenden Skaterpark aufhielten. Viele von ihnen waren stark alkoholisiert. Laut Polizei standen einige auch unter Drogeneinfluss. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver - immer wieder kam es zu Streit und Rangeleien.

Kempten: Polizei räumt gegen Mitternacht

Die Polizeibeamten sprachen mehrere Platzverweise aus. Als die Polizei gegen Mitternacht das Areal räumte, wurden die Beamten beleidigt. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Das Erholungsgebiet Illerdamm glich am Samstagmorgen einer Müllhalde.

Bobingen: Aggressiv und beleidigend gegen Polizei

In den frühen Morgenstunden am Samstag eskalierte außerdem eine Abitur-Abschlussfeier in Bobingen. Die zum Teil stark alkoholisierten Feiernden waren äußerst aggressiv und beleidigend gegen Polizei und Rettungsdienst. Im Verlauf der gut besuchten Feier in der "alten" Hoechst-Kantine soll ein 20-jährige Königsbrunner einen 18-Jährigen angegriffen haben. Laut Polizei war der 20-Jährige kein offizieller Teilnehmer der Abifeier. Der junge Mann konnte laut den Beamten vor Ort nur unter Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde er im Krankenhaus Schwabmünchen ambulant behandelt. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Laut Polizei waren außerdem die weitflächig verstreuten zerbrochenen Flaschen, welche die Feiernden auf Gehweg und Straße verstreut haben sollen, eine nicht zu unterschätzende Gefahr.

Immer mehr Polizeieinsätze

Immer wieder kommt es in Bayern zu Polizeieinsätzen wegen ausufernder Parties. Nachdem die Beamten im Englischen Garten vor einigen Wochen sogar von feiernden Jugendlichen attackiert wurden, hat die Stadt München eine neue Parkverordnung erlassen. Seit Anfang Juni werden Randalierer und Vandalen mit Strafen belegt. Seitdem hat sich die Lage im Englischen Garten wieder entspannt.