Zu wenig Polizisten? SPD-Kritik: 91 Polizistenstellen im Großraum Würzburg unbesetzt

Der Würzburger SPD-Landtagsabgeordnete Georg Rosenthal prangert einen Personalmangel bei der Polizei an. In der Dienststelle Würzburg-Stadt seien 74 von 290 Planstellen unbesetzt, in Würzburg-Land seien 17 von 102 Planstellen unbesetzt. Das Innenministerium rechnet jedoch anders.