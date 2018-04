Nach Tötungsdelikt in Sachsen Polizei schnappt Tatverdächtigen in Oberfranken

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Stollberg in Sachsen hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Oberfranken festgenommen. In der Nacht zum Montag war eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden.