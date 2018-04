Pistolen, Munition und Chemikalien Polizei entdeckt illegales Waffenlager in Pfarrkirchen

Waffen, Munition und ein unbekanntes Pulver hat die Polizei in großen Mengen bei einem 63-Jährigen in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn sichergestellt. Zum Abtransport aller Waffen waren mehrere Umzugskartons notwendig, so die Polizei.