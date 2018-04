Fahrer sind US-Soldaten Unfall bei Pegnitz: Polizei bestätigt illegales Autorennen

Zwei Tage nach dem schweren Verkehrsunfall bei Pegnitz (Lkr. Bayreuth) am Samstag (28.04.18) bestätigt die Polizei Pegnitz heute (30.04.18) ganz offiziell: Dem Unfall war ein illegales Autorennen zwischen zwei US-Soldaten vorangegangen.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die beiden Männer. Der flüchtige Fahrer des einen BMW sei inzwischen mithilfe seines Kennzeichens geschnappt worden, teilte die Polizeiinspektion Pegnitz mit. Weil es sich bei den beiden Fahrern um US-Soldaten handelt, war auch die amerikanische Militärpolizei im Einsatz.

Frontalzusammenstoß mit Geländewagen

Die zwei Männer waren am Samstag mit ihren hochmotorisierten blauen 3er-BMWs viel zu schnell auf der B85/B470 von Auerbach in der Oberpfalz kommend Richtung Bronn gefahren. Wie die Polizei bestätigte, handelte es sich dabei um ein illegales Autorrennen. In einer Rechtskurve verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen.

Ein Fahrer beging Fahrerflucht

Die 50-jährige Fahrerin des Geländewagens aus dem Landkreis Bayreuth sowie der Fahrer und der Beifahrer des BMW wurden schwer verletzt. Die Verletzten mussten teilweise von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden. Der zweite BMW-Fahrer beging Fahrerflucht: Er fuhr durch eine Wiese davon, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die Angaben zum dem Unfall und zur der Fahrweise der BMW-Fahrer vor dem Unfall machen können. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09241/99 060 melden.