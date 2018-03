Oberleitung repariert Pferseer Unterführung am Augsburger Hauptbahnhof wieder frei

Schneller als erwartet hat die Polizei die Pferseer Unterführung am Augsburger Hauptbahnhof freigeben können. Die Unterführung war am Morgen stundenlang für Autos, Tram und Busse gesperrt, nachdem ein Lastwagen die komplette Oberleitung heruntergerissen hatte.

Der zu hohe Lastwagen war kurz vor 4 Uhr in die Unterführung an der Nordseite des Bahnhofs gefahren. Der Lkw blieb an der Oberleitung hängen und riss sie auf der gesamten Länge der Unterführung herunter.

Fußgänger und Radfahrer durften durch

Die Polizei sperrte die Unterführung ab. Nur Radfahrer und Fußgänger durften durch. Ursprünglich hatten die Stadtwerke befürchtet, dass die Reparatur bis mindestens 8 Uhr dauern werde. Doch die Arbeiter waren schneller. Um halb 8 Uhr gab die Polizei die Unterführung wieder frei. Der Fahrer des Lkw bekommt eine Anzeige, weil er die Höhenangabe von 3,30 Meter missachtete.