Lkw reißt Oberleitung herunter Pferseer Unterführung am Augsburger Hauptbahnhof gesperrt

Der zu hohe Lastwagen fuhr kurz vor 4 Uhr in die Unterführung an der Nordseite des Bahnhofs. Der Lkw blieb an der Oberleitung hängen und riss sie auf der gesamten Länge der Unterführung herunter.

Bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt

Die Polizei hat die Unterführung gesperrt. Nur Radfahrer und Fußgänger dürfen durch. Die Reparaturarbeiten laufen. Die Polizei hofft, dass sie die Unterführung noch vor 8 Uhr wieder freigegeben kann. Der Fahrer des Lkw bekommt eine Anzeige.