Deggendorf Pfefferspray-Attacke: Täter wurde festgenommen

Nachdem ein Unbekannter in Deggendorf Passanten, darunter ein Baby, mit Pfefferspray attackiert hat, gibt die Polizei nun Entwarnung: Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Nach einer Pfefferspray-Attacke in Deggendorf auf Passanten hat sich die Lage nun beruhigt: Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das teilte die Polizei soeben dem BR mit. Zuvor hatten Beamte mit dem 40 Jahre alten Deggendorfer verhandelt. Der hatte sich in seine Wohnung zurückgezogen.

Mehrere Menschen verletzt

Die Tat passierte heute Vormittag auf dem Stadtplatz in Deggendorf. Der 40-Jährige ging aus bislang ungeklärten Gründen auf Passanten los und verletzte dabei mehrere Menschen mit Pfefferspray. Auch ein Baby erlitt Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Säugling musste im Krankenhaus behandelt werden.

Großfahndung nach Täter

Die Polizei leitete am Freitag eine Großfahndung nach dem geflüchteten Täter ein. Kurze Zeit später wurde ein Verdächtiger in seiner Wohnung angetroffen, weigerte sich zunächst aber, diese zu verlassen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann psychisch erkrankt ist, erklärte die Polizei. Der 40-Jährige sei bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Den meisten der sechs Opfer geht es nach Angaben von Polizeisprecher Johann Lankes besser. Ein durch die Attacke verletzter Säugling sei aber in stationärer Behandlung, so Lankes.