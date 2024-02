Pfandbon Gültigkeit Wie lange ist ein Pfandbon gültig?

Pfandbon Gültigkeit

"Rechtlich gelten Pfandbons genau sowie Gutscheine 3 Jahre ab dem Ende des Jahres, in dem sie gedruckt wurden. Das ist aber offenbar nicht jedem Einzelhändler bekannt", so die Verbraucherzentrale.

Kann ich Pfandbons in einer anderen Filiale einlösen?

Auch hier gibt es klare Regeln. Einen Pfandbon können Sie immer nur in der Filiale einlösen, in der Sie das Leergut abgegeben haben. Das hat einen Grund, so die Verbraucherzentrale: "Grund dafür ist, dass der Automat an Pfandautomaten einen Datensatz erzeugt, wenn Sie Leergut abgeben. Der wird mit der Kasse der jeweiligen Filiale abgeglichen. Andere Filialen einer Kette können darauf nicht ohne Weiteres zurückgreifen." Aus Kulanz, so die Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer, könnten Supermarktketten oder Discounter aber eine Lösung anbieten.