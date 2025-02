Pasta essen Studie: Warum uns Nudeln essen so glücklich macht

An der freien Universität für Sprachen und Kommunikation IULM in Mailand haben Forscherinnen und Forscher im Rahmen des Projekts " Pasta Experience-Neuromarketing Analysis " eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt, um die emotionalen und belohnenden Effekte von Nudelgerichten zu erforschen.

Pasta macht glücklich

Dass der Genuss von Pasta glücklich macht, konnte mit dieser Studie wissenschaftlich belegt werden. 40 Personen (20 Frauen und 20 Männer) im Alter von 25 bis 55 Jahren nahmen an der Studie teil. Während sie einen Teller Pasta aßen, verfolgten die Forschenden durch Elektroenzephalografie (EEG), Herzfrequenzmessungen und Messungen der Hautleitfähigkeit, was mit ihnen beim Pasta-Genuss passierte.

Sie analysierten also unter anderem die Gesichtsausdrücke, die emotionsbezogenen Gehirnaktivierungen und die Variation der Herzfrequenz.