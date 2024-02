Passbild mit oder ohne Brille Darf ich auf Ausweisbildern eine Brille tragen?

Die Brille darf die Augen nicht verdecken

Egal, wie groß oder wie klein, ob rund oder eckig, farbig oder randlos, alle Brillen sind erlaubt – wenn sie richtig sitzen. Ein wesentliches Identifikationsmerkmal sind die Augen. Deshalb müssen diese komplett, klar und deutlich zu erkennen sein. Das Gestell sollte nichts verdecken. Das ist meistens der Fall, wenn das gute Stück ganz nach oben auf den Nasenrücken geschoben wird. Vorsicht vor Spiegelungen und Reflexen Was das Passbild allerdings unbrauchbar macht, sind Spiegelungen in den Gläsern. Die beeinträchtigen den unverstellten Blick aufs Auge, im schlimmsten Fall ist die Iris nicht zu erkennen. Wenn Sie Ihre Bilder selbst aufnehmen wollen, dann sollten Sie daran denken: Blitzen könnte schwierig werden und Lampen spiegeln sich oft in den Brillengläsern. Auch Sonnenlicht kann problematisch sein.

Keine getönten Gläser

Sollten Sie in Ihrer Brille getönte Gläser haben, wird es schwierig. Die können die Augenfarbe verändern oder verfälschen und die Sicht aufs Auge einschränken. Wenn Ihre Gläser getönt sind, sind Sie ohne Brille auf der sicheren Seite. Dementsprechend stehen Sonnenbrillen komplett auf der Verbotsliste. In diesem Bereich gibt allerdings Ausnahmen: Bei Augenkrankheiten zum Beispiel ist das Tragen einer Brille mit getönten Gläsern möglich.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen

Passfoto ist auch ohne Brille erlaubt

Keine Brille für Visums-Antrag USA

Noch ein kleiner Tipp: Sollten sie in die USA reisen wollen, dann dürfen Sie für den Visumsantrag kein Foto mit Brille verwenden. Die USA sind das einzige Land weltweit, das Fotos mit Brille auf ihren Visaanträgen nicht gestattet. Der Reisepass bleibt auch für die USA-Reise mit Brille gültig. Worauf Sie beim Antrag auf ein Touristenvisum noch achten sollten, erfahren Sie beim Bureau of Consular Affairs des U.S. Department of State.