Eine Woche nach tödlicher Schlägerei Passau bringt Sicherheitskonzept für Innenstadt auf den Weg

Genau eine Woche, nachdem in Passau der 15 Jahre alte Maurice K. totgeprügelt wurde, will die Stadt nun die Sicherheit in der Innenstadt verbessern. Im Stadtrat wurde am Montag ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht.

Passaus Stadträte wollen die Sicherheit in der Innenstadt verbessern: Im Klostergarten soll künftig Videoüberwachung und bessere Beleuchtung installiert werden. Hier sei die Drogenkriminalität laut Ordnungsamt besonders hoch. Auch an der Innpromenade sollen zusätzliche Laternen gebaut werden.

385.000 Euro kostet das Konzept

Bedenken zum Datenschutz kamen von den Grünen: Geklärt werden müsse zunächst, ob die Kameras die Gesichter der Passanten erkennen und womöglich auch Daten speichern. Auch die Kosten für Videoüberwachung und Beleuchtung seien erheblich: 385.000 Euro. "Das müssen uns die Bürger wert sein", hieß es von der SPD. Mitte Mai wird das Sicherheitskonzept erneut im Plenum Thema sein.

Maurice K. zu Tode geprügelt

Die Sicherheitsfrage hat in Passau am Montag vor einer Woche tragische Brisanz bekommen: An einer Unterführung eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Dabei wurde der 15-jährige Maurice K. so schwer verletzt, dass er an den Folgen starb.