Polizei Passau: 15-Jähriger stirbt bei Massenschlägerei

Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen ist in Passau ein 15-Jähriger getötet worden. An der Auseinandersetzung am Montagabend waren laut Polizei fünf weitere junge Leute beteiligt. Sie sind derzeit alle im Gefängnis.

Bei einer Schlägerei in der Passauer Innenstadt ist am Montagabend ein 15 Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Wie Oberstaatsanwalt Walter Feiler dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, starb der 15-Jährige aus dem Landkreis Passau im Passauer Klinikum.

Obduktion soll Klarheit bringen

Bei einer Obduktion müsse jetzt die genaue Todesursache festgestellt werden. Klar sei bisher, so Feiler, dass es am Abend gegen 18 Uhr in der Nähe der Schanzlbrücke in der Passauer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen kam. Dabei brach der 15-Jährige offenbar bewusstlos zusammen und starb rund eineinhalb Stunden später in der Klinik.

Fünf Beteiligte im Gefängnis

Die Polizei hat inzwischen fünf junge Männer im Alter zwischen 14 und 25 Jahren festgenommen. Am Nachmittag entscheidet sich, ob gegen sie ein Haftbefehl erlassen wird. Weitere Details nannte Oberstaatsanwalt Feiler noch nicht. Der Grund für die Schlägerei ist bislang unklar.